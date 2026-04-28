株式会社ファーストイノベーションは、運営メディア「ＳＥＳ Ｐｌｕｓ」にてＸ（旧ツイッター）ユーザー１７０人（東京都３６人、大阪府３２人、神奈川県２２人、静岡県１４人、滋賀県１０人、埼玉県９人、愛知県７人ほか全国各地）を対象に「東京のタクシー代値上げどう？」の結果をもとに、「タクシー値上げに関する意識調査ランキング２０２６」を発表した。

タクシー代値上げへの印象は１位：高いけど理解できる（３４％／５８人）、２位：そもそもあまり乗らない（３１％／５３人）、３位：高すぎる（２１％／３６人）、４位：妥当（仕方ない）（１４％／２３人）。値上げに対しては「理解できる」とする回答が最多となった一方で、「高すぎる」と感じる層も２割を超え、価格に対する不満も一定数存在している。

タクシーの利用頻度は１位：ほぼ乗らない（４６％／７８人）、２位：年に数回（３８％／６５人）、３位：月１〜数回（１３％／２２人）、４位：週１以上（３％／５人）と、日常的に利用する層は少なく、約８割以上が低頻度利用であることが明らかになった。

値上げ後に利用するか聞いたところ、１位：変わらない（４８％／８２人）、２位：利用を減らす（４２％／７１人）、３位：少し減らす（１０％／１７人）と、「利用を減らす」「少し減らす」を合わせると５２％となり、過半数が何らかの利用抑制を検討している結果となった。

タクシー代値上げで最も気になる変更点については、１位：全体的に全部きつい（４４％／７５人）、２位：メーター上がる間隔が短縮（２７％／４６人）、３位：距離が短くなった（初乗り）（１８％／３１人）、４位：渋滞時の時間加算アップ（１１％／１８人）。個別の変更点よりも、「総合的な負担増」に対する不満が最も多い結果となった。

今回の調査では、タクシー料金値上げに対し「理解はあるが負担が大きい」というユーザー心理が明確に示された。また、「メーター上昇間隔」など体感的な料金増加要素への不満が多く、単なる価格改定以上に“納得感”が重要であることが浮き彫りとなった。