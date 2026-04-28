2026年4月期のドラマが放送を開始しました。インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」では、3〜5月に放送を開始した日本のテレビ・インターネット配信のドラマを対象とした「2026年4月の春ドラマ一覧」人気ランキングを紹介しています。2026年4月27日時点で集まった131票での結果を紹介します。

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3位は、俳優の永作博美さん主演の連続ドラマ「時すでにおスシ！？」（TBS系、毎週火曜午後10時）でした。寿司を学ぶ「よこた鮨（すし）アカデミー」を舞台に、子育てを終えた主人公（永作さん）が、第二の人生を前向きに歩む姿と周囲の人との交流を描いたドラマで、回答者からは「ストーリーもテンポよく進み、気軽に見られるのがよかったです」「主人公以外の生徒も個性豊かで飽きないです」といった声が寄せられていました。

2位には、バンド「DISH／／」のボーカルで俳優の北村匠海さんが主演を務める連続ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系、毎週月曜午後9時）がランクイン。本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて「宇宙食開発」という夢に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリーが展開。「宇宙食はあまりなじみのないものだけど、新しくて面白いし、一生懸命に取り組んでいく姿がすてき」「宇宙食について知る機会はあまりないので、少し理解できていいドラマだと思った」などのコメントが見られました。

そして、1位は、俳優の岡田将生さん主演の連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系、毎週金曜午後10時）でした。ドラマは、31年前の両親殺害の犯人を追う警察官の兄・田鎖真（岡田さん）と、検視官の弟・稔（染谷将太さん）の姿を描く完全オリジナルクライムサスペンス。SNSでは、毎回放送後に考察が盛り上がるほか、同サイトでも「毎週の展開が楽しみで、考察も沸騰しそう」「ストーリーがとても面白くて、目が離せないです」などの回答が集まっていました。