写真＝iStock.com／lixu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lixu

アメリカ発ソーシャルメディアのX（旧ツイッター）は、世界でも日本で最もよく利用されている。Xのプロダクト責任者ニキータ・ビア氏によれば、日次アクティブユーザー数は本国アメリカをも上回り世界最大だという。

タイムラインには食事から街の風景までさまざまな“日常”が流れる。2026年3月、そうしたごく普通の投稿が突然太平洋を越え、アメリカで大きな話題になった。なぜこんなことが起きたのか。きっかけの1つは、長崎県佐世保市から投稿された1枚のイラストだった。

米海軍基地がある佐世保で、ある日本人Xユーザーが地元の焼肉店の光景を描いた一枚のイラストを投稿すると、太平洋を越えたアメリカで熱狂的な反応を呼んだ。

描かれていたのは、焼肉店で分厚い肉を焼きながら歓声を上げる米兵たちの姿だ。屈強な3人の男がグリルを囲み、ビール片手に「焼肉‼」と大いに盛り上がっている。

このイラストが米ユーザーたちのタイムラインに流れ込むと、心温まる投稿が殺到。日米で互いの日常をオーバーに表現して面白がる交流が、自然と広がっていった。

■テキサスから届いた招待状

一連の盛り上がりは、米金融情報サービスのブルームバーグのオピニオン記事でも取り上げられるほどの一大ムーブメントとなった。

焼肉イラストの投稿者のふとしSLIMさんは投稿で、「佐世保の飲食店では楽しそうに食事をする米軍兵士をよく見かける」と紹介。「ある日焼肉店で見かけたグループは、（提供された）ベーコンを見て異様なテンションに達していた」と、純粋に日本の焼肉を楽しむ海外利用者の様子を伝えたかったようだ。

何気ない投稿だったが、これをきっかけにオンラインの文化交流がスタート。焼肉投稿の翌日、3月27日には、別ユーザーのホットケーキくん（ホッケチャンネル）が、分厚いステーキ肉を囲んで庭で談笑するアメリカ人とみられる男性たちの写真を投稿。「いつか現地でこれに参加したい」とメッセージを添えたところ、現在までに4600万回以上表示される盛り上がりを見せた。

投稿の次の日までに、「テキサスに来い。無料だ」「南部州は肉ゾーンと呼ばれている」など、自宅に招待する熱烈な歓迎メッセージがアメリカ人ユーザーたちから押し寄せたという。

ほかにも両国のタイムラインを埋め尽くしたのは、カウボーイと侍が肩を並べて肉を焼くAI生成の創作画像や、日本の怪獣映画の主役・ゴジラとアメリカの国鳥・ハクトウワシがタッグを組むイラストなど。また、日本特有のコンパクトな軽自動車に乗り込みハンドルを握るアメリカ人の画像なども次々とシェアされた。いずれも日本とアメリカを象徴するネタを軸に、海を越えた結束をユーモラスに表現したものだ。

■なぜ日本の投稿が突然バズったのか

米ミーム情報サイトのノウ・ユア・ミームによると、Xは2026年3月中旬から後半にかけて、タイムラインに並ぶ投稿を選ぶフィードアルゴリズムを刷新。あわせてAIによる自動翻訳機能を導入した。この2つが重なり、アメリカのユーザーのタイムラインは突如として日本語の投稿で埋め尽くされることとなった。

「Xにおける日米の交流（Japanese-American X Crossover）」と呼ばれたこの現象はたちまちX以外のソーシャルメディアにも波及し、多くのアメリカのユーザーが日本語の投稿を心温まるコンテンツとして歓迎した。Xにとって思わぬ追い風だとする声まで上がっている。

実現の上で欠かせなかったのが、米「xAI」のAIモデル「Grok」による自動翻訳機能だ。xAIはXと同じくイーロン・マスク氏が率いる。

アリゾナ州グレンデールのステートファーム・スタジアムで行われたチャーリー・カーク氏の追悼式典に出席したイーロン・マスク氏（写真＝Gage Skidmore／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

Grokの翻訳機能自体は、アルゴリズム刷新に先立って展開が進んでいた。米SNS専門ニュースサイトのソーシャル・メディア・トゥデイは2025年8月、Xがこの機能をアメリカの全ユーザーに開放したと報じている。日本語を含む世界中の言語から英語への一方向翻訳で、投稿に表示される「翻訳」オプションを選ぶとGrokが訳文を即座に生成する仕組みだ。

■日本のXはインターネットの「最後の秘境」

ブルームバーグのコラムニストであるリーディー・ガロウド氏は、同メディアへの寄稿で、日本語のXは「インターネットに残された最後の秘境のひとつ」だと表現している。

リーディー氏はまた、日本語のX投稿の世界は、「アメリカ人が最も愛するインターネットの一角」（America's Favorite Corner of the Internet）だとも呼ぶ。

タイムラインに日本語の投稿が英語に自動翻訳されて流れてくるようになったことで、意識せずとも日本文化に触れる機会が生まれた。ブルームバーグによるとあるユーザーは、「このアプリで経験した中で、おそらく最大のプロダクト改善だ」と表現するほど気に入っているという。

ブルームバーグは、Xのプロダクト責任者のビア氏が「史上最大の文化交流」と評した今回の現象は、AI翻訳の急速な進歩に支えられてのものだと分析する。

アメリカでは近年、日本発のアニメのファンが着実に増えてきた。だが前出のブルームバーグ記事は、今回のブームを牽引しているのは、もともとアニメに親しんでいるファン層ではないと指摘。より広い層の一般的なユーザーたちが、日本との文化交流に引き込まれたようだ。

■今でも続く日米の賞賛合戦

佐世保発の焼肉投稿を皮切りに、日米の共通点や違いを見つけては喜び、相手の文化を褒め合う投稿が次から次へと飛び交うようになった。

ノウ・ユア・ミームが取り上げる事例は多彩だ。3月28日、カウボーイスタイルの服に身を包んだ写真を投稿し、アメリカ南部文化への愛を語った日本人ユーザーの投稿は、現在までに約380万回表示された。

同日、「日米国旗の赤い部分はBBQの肉を表してる」とユーモアで切り返した投稿も、330万表示に達する。こうしたバイラルの連鎖に、収束の気配はない。

3月30日になると、米ユーザーのタイムラインに流れ込んでいた日本語の投稿の数々が、急に減り始めた。これに対してアメリカのあるユーザーは、バットマンが涙を流して引き留めるミームで別れを惜しんでいる。この投稿は870万回以上表示されている。

しかし、原因はただの時差であり、日本側ユーザーたちが眠っていただけだったと知ると、米ユーザーたちは胸をなで下ろした。

■「日本」という説明書きが付加価値になる

中国発の動画共有アプリ「TikTok」でも、日本の存在感は際立つ。「ジャパン・エフェクト」と名付けられたトレンドが、若い世代の間で急速に広がっている。

仕掛けは単純だ。海外のどこかで撮られた同じ写真を2枚並べ、1枚目には実際の撮影地名を、2枚目には「日本・東京」と説明書きを加える。たったそれだけで、コメント欄には2枚目の方が美しく見えるという声があふれ出す。

もちろん同じ写真だということは、見る方も百も承知だ。それでもなぜか、「日本」と説明された方が一段上のコンテンツに見えるとして、海外ユーザーたちは不思議な感覚を楽しんでいる。何の変哲もない路地や草原の写真でも、日本と言われた途端に特別感を帯びるという。

このトレンドを取り上げた米ビジネス誌のファスト・カンパニーの記事で、あるユーザーはこう打ち明けている。「こういう動画をたくさん見るうちに、自分の中にそれは大きなジャパン・バイアス（日本の方が何かと良いのだと思ってしまう先入観）があることに気づくようになりました」

日本の日常にはえも言われぬ魅力があるとされる。夕暮れ時に目に飛び込んでくる街角のセブン‐イレブンですら、利便性とノスタルジーが共存する空間として海外ユーザーの目を惹く。

写真＝iStock.com／winhorse ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse

同誌は、撮影地をアメリカと決め込む「アメリカ・エフェクト」を行ったとしても、同じ魔法はかからないと論じる。知らぬ間に不思議と惹き寄せられる、そんな独特の引力が日本の風景にはあるのだろうか。

■若者のインバウンドが爆増しているワケ

昨今では日本文化への関心が急速に高まっており、日本が半ば別世界として特別視されている。これを背景に、ジャパン・エフェクトは生まれた。

ファスト・カンパニーによると、ネットフリックスでのアニメ視聴数は過去5年で3倍に増えた。市場調査会社NIQのデータでは、アメリカにおける抹茶の小売売上高は3年で86％伸びている。鮮やかな緑のドリンクを持ち歩くこと自体が、いまやひとつのファッションだ。

なぜ「日本」というラベルだけで、見る目が変わるのか。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の中嶋聖雄教授は、AFPの取材にこう答えている。アニメの緻密な背景描写や「形式を重視する文化的伝統」が、その根底にあるのだと。

深く考えずとも、一目で「日本らしい」と分かる。そうした目立ちやすい特徴を備えた日本発のコンテンツは、数ある投稿が溢れるフィードの上でも特に目を惹きやすいのだろう。

画面越しに日本に憧れる若者たちは、現実にも日本を訪れたいと考えるようになり、結果として経済にも貢献している。ファスト・カンパニーによると、20〜40代にあたるZ世代とミレニアル世代の訪日者数は、コロナ前の2019年との比較で実に1300％増加した。

2025年のタイタン・トラベルの調査では、日本はSNSで世界で最も人気の高い旅行先だという。過去3年間で検索ボリュームは50％増加し、インスタグラムの投稿数は1億8400万件。「＃Japan」のハッシュタグが付いたTikTokの投稿数は1560万件に上る。

写真＝iStock.com／NicolasMcComber ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／NicolasMcComber

■過度な神格化に戸惑う声も

もっとも、海外からの熱い視線を、当の日本人が手放しで歓迎しているとは限らない。

AFPの取材に対し、東京在住でマーケティング職の29歳女性は、「アニメの世界で描かれる『日本』は、実際の日本社会とはかなり異なります」と指摘する。

同じく取材に応じた28歳のグラフィックデザイナー女性は、外国人が日本を好きでいてくれること自体は嬉しいと話す。ただ、「日本人は次元が違う」といった過剰な賛辞には、「居心地の悪さを感じる」と打ち明けた。

好意は嬉しいが、まるで理想的な国のように持ち上げられるのは何か違う。受け手にしかわからない、そんな繊細な一線があるのも事実だ。

例えばソーシャルメディア上では、道路があまりにきれいなため、「日本の街は靴を履かなくても大丈夫」と誇張するユーザーも少なくない。インフルエンサーが主張するこうした説を、そのまま信じ込んで拡散する海外ユーザーも多い。

あるアメリカ人カップルはソーシャルメディアで、日本の街を実際に靴下で歩いた後、汚れた靴下をカメラの前に掲げ、「そこまでじゃない」とする検証結果を紹介。神格化されていた日本の現実を明かす動画として話題を呼んだ。

■気付かされた「日本の価値」

AI翻訳で言語の壁が崩れ去ったいま、温かな交流が花開くと同時に、新たな問いも生まれている。

いまやユーザーは、相手の言語を意識することがない。自分の言葉で書き込めば、ほぼリアルタイムで翻訳され、そのまま相手に届く時代になりつつある。日本の日常の光景を綴った投稿が、思いがけず海外ユーザーの心に温かな灯りをともすような嬉しい誤算は、今後何度も起きてゆくのだろう。

ここ数年、世界的な日本文化・日本旅行ブームが続いており、日本に住む私たちとしては誇らしさを感じる面も多い。同時に、世界の他の文化に対しても興味を広げ、敬意を持って接することができれば、交流は双方向に広がり格段に面白くなる。1枚の焼肉のイラストをきっかけに始まった日米のXユーザーの温かなコメント合戦は、そんな国際感覚の大切さを語りかけている。

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青葉 やまと（あおば・やまと）

フリーライター・翻訳者

1982年生まれ。関西学院大学を卒業後、都内IT企業でエンジニアとして活動。6年間の業界経験ののち、2010年から文筆業に転身。技術知識を生かした技術翻訳ほか、IT・国際情勢などニュース記事の執筆を手がける。ウェブサイト『ニューズウィーク日本版』などで執筆中。

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（フリーライター・翻訳者 青葉 やまと）