共産党小池晃書記局長の27日の記者会見で、辺野古沖で船が転覆し、女子高校生らが死亡した事故についての質問が相次いだ。

【映像】口を挟んだ記者に反論する小池氏（実際の様子）

記者が、「（女子高校生の）遺族の方が運営者側からしっかりと謝罪を受けていないと、非常に傷ついているという話も出ているが」などと質問。

小池氏はまず「辺野古の事故については、これは（船の運航者の）ヘリ基地反対協議会が亡くなられた高校生に心からのお詫びを申し上げて、尊い命を守りきれなかったことに対して深く重い責任を感じていると表明をしています。そして捜査機関への全面協力を行っています。日本共産党としても、このヘリ基地反対協議会に現地の地区委員会が加盟していたということもあり、田村委員長も私も記者会見の場でお詫びと反省ということはこれまでも表明をしてきました。本当に胸の痛むことだったと思います。絶対あってはならない事故だったと思っております」と述べた。

続けて「ヘリ基地反対協議会は、その後の対応の問題でも、現地でご遺族への直接の謝罪、お詫びの手紙、弔電などをお送りすることができていないと、事故の責任と併せて事故後の対応にも不十分で不適切な面があったということを、先週末にメディアの取材に答えていると聞いています。この点でも重ねてお詫びをしなければいけないと思っています」と、遺族に直接謝罪できていない問題を詫びた。

そして「同時にその問題は本当にあってはならないことではあると思うんですが、辺野古の新基地建設の問題は問題であって、そのことについてこの事故を利用するというようなことはやってはいけないことではないかと思います。事故は事故として、きちんと反省もし、原因の究明ということに全力を挙げていくという当局の捜査に全面的に協力するという立場で臨んでいきたいと思っています」と見解を示した。

さらに「それからもう一つ付け加えて、平和教育の問題で疑問視する声が上がっていることについてですが、デニー知事はこう言っているんですね。『沖縄の平和教育は偏向的なものではない。偏向的な平和教育という言葉が一人歩きしているが、戦争体験者の証言などが平和教育の題材であって、平和について考えてもらう真の教育だと、守り続けていきたい』と述べられています。私も、やはり沖縄における平和教育、沖縄という場所で平和教育を行っていくということは、本当にかけがえのないものではないかと思っていますし、もちろん安全性は、今回のようなことは絶対に起こってはいけないという意味での安全性の確保というのは、全力でやっていかなければいけませんけれども、沖縄における平和教育そのものについては、やはり貴重なものであるというデニー知事のおっしゃることは、そのとおりだなと私は思っております」と述べた。

これに記者が「ヘリ基地反対協議会が（遺族への）直接の謝罪や弔電が遅れたのはなぜか」と質問。

小池氏は「いろいろと細かい事情については、私から申し上げるべきではないかもしれないですが、（遺族に）アプローチを試みていたけどなかなか果たせなかったと聞いています」と答えた。

さらに記者が「アプローチをしようとしたが、何らかの事情で阻まれた？」と聞くと、「その詳細については、私の口から言うべきではないかと思います。何もしなかったわけではないということは聞いております。ただ、それは言い訳にはならない。やはり結果としてお詫びできていなかったわけですから、そこはもう率直に反省しなければいけないし、お詫びしなければいけないと思っています」と答えた。

「お詫びもまともにできない」記者への小池氏の反論は…

さらに会見の終盤、別の記者が「あのね、ヘリ基地反対協議会、これやっぱり、普通の人から見たらですね、お詫びもまともにできない。取り返しのつかないことをやっているのに比べてね、お詫びとか、そういうのが社会常識とかけ離れているように見えるし、共産党の初動についてもね、高校生が死んじゃったんですよ。この組織自体をまずゼロにしろぐらいの話がなかったら、私は共産党が失っているものがすごく大きいと思うんですけどね」と問いかけた。

これに小池氏は「あのね、お詫びしていないということを言われるのが、結構ネット上などで言われているんですけど、会見にずっと出ておられる方はご承知だと思うんですけど、最初の段階から、これはやっぱり反省とお詫びということはお答えしていますよ。それから、ヘリ基地反対協議会も事故の当日に現地で記者会見をやって、私が今言ったようなことについては表明をしております」と述べた。

ここで記者が「一生懸命擁護するのは構いませんけど」と口を挟むと、小池氏は「擁護じゃなくて事実を言ってるんです。事実をきちんと踏まえた報道をぜひお願いしたい。事実はそういうことですから。ヘリ基地反対協議会としてのこの問題についての謝罪は事故の当日に行われていますので」と述べた。

記者がさらに「ご両親とだいぶ違うんじゃないですか。何に対してお詫びしているかよくわからないね」と食い下がると、小池氏は「いや、もう深いお詫びを私、この記者会見でも申し上げましたよ。本当に私もね、やっぱりあってはならない事故だと思いますし、平和の問題を一生懸命勉強して沖縄まで来られた方がね、ああいった形で命を落とされるというのは絶対あってはならないことだし、本当に痛ましいことだと思いますし、こういったことは二度と起こしちゃいけないという深い反省のもとに、今現地では対応しているということはね、これはそういう表明してきてますから、反論とかじゃありません。事実の問題としてぜひそこは押さえた上での対応をしていただければと思っております」と述べて会見は終了した。（ABEMA NEWS）