あやこさんの漫画「その誘いナニ？」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

中学生の頃、クラスメートから「あの子、なんかムカつくから一緒に無視しよう」と誘われました。その言葉に驚き…という内容で、読者からは「イジメだ」「きっぱり断ってえらい！」などの声が上がっています。

クラスメートの提案に感じた違和感

あやこさんは、インスタグラムで漫画作品を発表しています。あやこさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

あやこさん「今年から長女が中学生になったのですが、やはり年ごろの女の子ということで人間関係を心配しておりました。そのことに思いを馳せていくうちに、私の中学生時代にあったクラスメートの謎の行動を思い出したので、漫画にしてみました」

Q.誘ってきた子たちとは、元々仲良しだったのですか。

あやこさん「いいえ。誘ってきた子たちとは、話すことはあっても一緒に遊んだりすることはなかったです。本当に、『ただのクラスメート』でした」

Q.断ったときは、どのような気持ちでしたか。

あやこさん「特に何とも思わなかったです。やりたくないから断った、という感じでした」

Q.「無視」はどれくらい続きましたか。

あやこさん「私もあまり気にしていなかったので分からないのですが、1カ月後にはまた話すようになっていた気がします」

Q.当時、そのほかのクラスメートとの関係はどうだったのでしょうか。

あやこさん「そのままでした！ 仲良しの子たちと一緒に遊んだりして、普段通りの学校生活でした」

Q.この3人と「◯美ちゃん」は、その後どうなりましたか。

あやこさん「元々3人と○美ちゃんもそんなに仲良しではなかったので、その後は何となくバラバラになっていました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

あやこさん「私が誘いを断ったことに共感してくれる方が多かったです！ 今の子どもたちにも、断る勇気を持ってほしいですね」