本紙評論家の能見篤史氏（46）が注目のオリックス選手の本音に迫る企画「能見さんが聞く！！」は3年目に突入。26年シーズンの第1回はアンドレス・マチャド投手（33）を直撃した。今年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では6試合に登板してベネズエラ代表の世界一に貢献。来日3年目を迎えた助っ人守護神は、チームの兄貴分として今度は日本一を目指す決意を語った。 （取材・構成 阪井 日向）

マチャド （冒頭に日本語で）ハーイ、こんにちは、マチャドです。ありがとうございます！

能見氏（以下、能見） よろしくお願いします！まずはWBC優勝、おめでとうございます。侍ジャパンのコーチとしても、ベネズエラ代表は強かったです。

マチャド メッチャアリガトウ！たくさんの強いチームが集まった素晴らしい大会で優勝できて、本当にうれしい気持ちでいっぱいだよ。

能見 （小声で）ビッグマネー？

マチャド イエス、ビッグマネー！（笑い）

能見 やっぱり（笑い）。そこは置いといて、日本に来て3年目になりますが、オリックスの雰囲気はどう感じていますか？

マチャド 非常に美しいチームだという印象を持っている。先輩、後輩がともに一致団結して、常にみんなで戦っているイメージが強い。大好きなチームだ。

能見 日本の野球はパワーよりも緻密さや粘りが特徴だけど、対戦していて苦労する部分はありますか？

マチャド バントや盗塁など、本当に緻密な野球が多いね。ファウルで粘られて三振を取るのが難しいこともあるけど、何とかストライクゾーンにしっかりと投げて、アタックして投げ抜くことを常に意識して取り組んでいるよ。

能見 マチャド投手から見て、期待している若手投手はいますか。

マチャド 東松、横山（楓）、才木…他にもいっぱいいるね。舞洲のメンバーを含めて、本当にポテンシャルを持った選手が多いと思う。

能見 仲の良い日本選手は誰ですか？ちょっとナメている選手もいますか？

マチャド 古田島、（西川）龍馬、ワカ（若月）とかかな。平野さんもだね。いつも親しく接してもらっているよ。（ちょっとナメているのは）麦谷かな。冗談を交えながらいろいろコミュニケーションを取っている。「ゴメン、スンマセン」とか…。そういう意味では彼かなと。試合前だったり試合後でも、僕はいろいろな人と話すことが好き。選手だけではなく、いろいろな人と話をしているよ。

――4月3日の日本ハム戦で、降板直後の先発・寺西をベンチで励ましていた（※1）。

マチャド 「顔を上げて、前向きに頑張ってほしい」と伝えた。シーズンは始まったばかりだし、本当に若くて才能のある選手と素晴らしいスタッフがチームにはいる。みんなで協力してやっていこうと。

能見 本当に素晴らしいですね。自分のことに集中する選手が多い中、周りを見ながら声をかけられる選手は少ないです。若い投手にとっては救われる部分がたくさんあると思います。

マチャド 僕も若い頃にそういう苦い経験や、難しいシチュエーションを経験した。その時、いろいろな人に助言をもらった経験があるので、それを今度は若手に伝えていきたい。ポジティブな思いを持って前向きに取り組んでほしいという一心で、いろんなことを伝えていけたらと思っている。

――WBCでの活躍もあって、メジャー復帰の可能性も現地ではささやかれた。

マチャド 将来的に戻る可能性はもちろんあるが、まずはこの1年間に集中して投げたい。オリックスからチャンスをいただいているので、その恩返しをプレーで証明したい思いが強い。この1年を、しっかりと戦い抜くことが一番だと思っているよ。

能見 日本食は何が好きですか？

マチャド いろいろあるけど、まずはお寿司だね。あとは肉、チャーハンやカルビ丼、ローストビーフに卵が乗ったもの…。日本のご飯は全部おいしいよ。

能見 日本のトイレ、特に温水洗浄便座に驚く外国の方も多いですが、どう感じましたか？

マチャド メチャGood！好きだね。日本に来たことがある知り合いから知識としては聞いていたけど、実際に使ってみて凄く気に入った。奥さんにお願いして、家にも付けてもらおうかなと思っているくらいだよ（笑い）。

――同じベネズエラ出身のエスピノーザは、お立ち台での関西弁がお決まりになった。

マチャド 彼は、ほとんど日本選手だよね（笑い）。いつも熱心に勉強しているし、まだ若いので覚えやすいのかなと。僕は（5歳）年上なので、少しずつしか覚えられないよ（笑い）。

能見 最後に、今シーズンの目標とファンへのメッセージをお願いします！

マチャド まず、100％の状態でシーズンを戦い抜くこと。ファンの皆さんの、応援のおかげでここまで戦えているので、日本シリーズに向かって最後までともに戦っていきたいです。個人的には、チームの優勝のために健康を第一にして、しっかりと成績を残していきます！

（※1） 4月3日の日本ハム戦（エスコン）で、先発・寺西は3回1/3を7安打6失点で敗戦投手。降板直後、マチャドは抑えの役割ながらベンチに向かい、ベンチで寺西の肩を抱いて励ました。

◇アンドレス・マチャド 1993年4月22日生まれ、ベネズエラ出身の33歳。10年にアマチュアFAでロイヤルズと契約。17年メジャーデビュー。21年からナショナルズで3年連続40試合以上に登板。メジャー通算137試合7勝3敗、防御率4・48。24年にオリックス移籍。162キロの速球を武器に守護神として24年23セーブ、25年28セーブをマーク。23、26年にベネズエラ代表でWBC出場。26年は6試合に登板して優勝に貢献した。1メートル85、105キロ。右投げ右打ち。