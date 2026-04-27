新婚旅行ではなく、共演女優の応援へ！結婚式を挙げたばかりのオク・テギョンの投稿が話題

ボーイズグループ2PMのメンバー兼俳優オク・テギョンが結婚直後、映画館を訪れた。新婚旅行よりも先に選んだのは、女優の応援だった。

去る4月26日、オク・テギョンは自身のSNSに映画『サルモクチ』（原題）のポスターを投稿し、「怖いのは苦手ですが。泣きながら見るね」と綴った。あわせて、今作に出演した女優キム・ヘユンのアカウントをタグ付けし、応援した。

【写真】オク・テギョンの結婚式、妻まで流出

『サルモクチ』は、正体不明の影がストリートビューに捉えられ、それを確認するために貯水池へと向かった撮影チームが、未知の存在と遭遇するホラー映画だ。キム・ヘユンをはじめ、俳優イ・ジョンウォン、キム・ジュンハン、女優チャン・ダアらが出演している。

（写真＝SHOWBOX、The LAMP）『サルモクチ』ポスター

オク・テギョンとキム・ヘユンは、2021年のtvNドラマ『御史＜オサ＞とジョイ〜朝鮮捜査ショー〜』で共演した。その後も親交を深めてきた2人は、作品を超えて、日常でも交流を続けている。

（写真提供＝OSEN）左からオク・テギョン、キム・ヘユン

なお、オク・テギョンは4月24日、ソウル中区の新羅ホテル迎賓館にて、一般女性と結婚式を挙げた。約10年間にわたり交際してきた2人は、家族と知人のみが出席するなか、非公開で式を執り行った。

しかし、中国のSNSなどを中心に、結婚式場と推定される写真が拡散された。その一部は、ホテルの客室から外の様子を撮影したものと見られている。

◇テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊した。

◇キム・ヘユン プロフィール

1996年11月10日生まれ。2013年、高校生のときにドラマ『少女サムセン〜漢方医の夢〜』でデビュー。学業を優先しながらいくつかの端役を務め、人気ドラマ『SKYキャッスル』（2018）に200倍の競争率を勝ち抜いて出演し、知名度を大きく向上させた。『偶然見つけたハル』（2019）でドラマ初主演。その後も女優として活躍し、2024年のドラマ『ソンジェ背負って走れ』で、推しのために過去に戻り奮闘する主人公を演じてブレイクした。上手くはないが、水泳が趣味とも。