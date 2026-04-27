M!LK新曲「アイドルパワー」配信スタート！日常に光を届ける“きらめきソング”
M!LKが、デジタルシングル「アイドルパワー」を4月27日に配信リリースした。
■テーマは“2026年、日本を元気に！”
最新プロジェクト『モー烈モー進！リリースプロジェクト2026』の幕開けを飾る「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールが込められた一曲。
「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイドル”という存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、聴く人それぞれの日常に光を届ける“きらめきソング”に仕上がっている。
4月27日放送の『CDTVライブ！ライブ！』では、「アイドルパワー」がテレビ初披露される予定。
メイン：「アイドルパワー」ジャケット写真
■リリース情報
2026.04.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アイドルパワー」
2026.05.06 ON SALE
Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～』
■関連リンク
M!LK OFFICIAL SITE
https://sd-milk.com/