M!LK新曲「アイドルパワー」配信スタート！日常に光を届ける“きらめきソング”

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M!LKが、デジタルシングル「アイドルパワー」を4月27日に配信リリースした。

■テーマは“2026年、日本を元気に！”

最新プロジェクト『モー烈モー進！リリースプロジェクト2026』の幕開けを飾る「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールが込められた一曲。

「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイドル”という存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、聴く人それぞれの日常に光を届ける“きらめきソング”に仕上がっている。

4月27日放送の『CDTVライブ！ライブ！』では、「アイドルパワー」がテレビ初披露される予定。

メイン：「アイドルパワー」ジャケット写真

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイドルパワー」

2026.05.06 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/