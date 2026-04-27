俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は26日、第16話が放送され、織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第16話は「覚悟の比叡山」。木下藤吉郎（池松壮亮）は浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負う。継潤は、藤吉郎の子を人質として預けるなら織田に付くという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の長男・万丸を差し出そうと考えるが、姉は激怒。困り果てた兄に代わり、木下小一郎（仲野太賀）が説得を試みる。一方、敗走した浅井長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。織田信長（小栗旬）は“織田に従わないなら寺を焼き払え”と明智光秀（要潤）に命じ…という展開。

比叡山延暦寺。天台座主・覚恕（黒田大輔）は、古くから縁のある朝倉家に味方。「それにあの…あの成り上がり者、これ以上つけ上がらせるわけにはいかぬ。目障りじゃ」と笑いながら信長を目の敵に。近江・宇佐山城周辺。織田家重臣・森可成（よしなり）（水橋研二）が討死した。

延暦寺と手を結んだ朝倉の急襲に見舞われた、との報。怒り心頭の信長はただちに出陣し、比叡山を包囲。しかし、立てこもった朝倉・浅井軍とは膠着状態となり、そのまま2カ月が経過した。

長政の願いに耳を貸さず、義景は女と子どもを盾に。覚恕は「浅井殿、人聞きの悪いことを申されるな。あの者らは自ら庇護を求めてここにおるのです」と長政を制した。

覚恕役を怪演したのは、数々の作品を彩る名脇役の黒田大輔。大河出演は2019年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」以来7年ぶり3回目。昨年、ダンサーの菅原小春と結婚したことも話題を呼んだ。

覚恕は20年「麒麟がくる」以来の大河登場。6年前は落語家の春風亭小朝が好演した。

SNS上には「黒田大輔さんの覚恕、素晴らしく嫌な感じw」「いい塩梅に不気味」「怪しい役を演じたら右に出る者がいない黒田大輔」「“これは焼かれても仕方ないわ”みたいな空気を作るのがお上手」「見覚えがあると思ったら（映画『シン・ゴジラ』の）巨災対（巨大不明生物特設災害対策本部）にもいた黒田大輔さんじゃないか」などの声。“正体”に気づく視聴者もいた。

次回は5月3日、第17話「小谷落城」が放送される。