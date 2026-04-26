フリーアナウンサーの杉崎美香が23日、自身のインスタグラムを更新。自身の幼い頃の写真を投稿し、次男の成長をつづった。



【写真】思わず支えたくなる きょとんのつかまり立ちがめちゃカワいい

杉崎アナはろうそくが1本立ったケーキがのせられたテーブルに、つかまり立ちをしている女の子の写真を公開。「一歳のお誕生日を祝ってもらっている私の写真です」と説明し、写真をアップした理由に触れた。



「数日前、夕飯を作っている時ふとソファのほうを見ると、 まだハイハイもしていない8か月の次男が、 ソファの前に立っていまして ちょうど写真の私が、テーブルに手をついて立っているのと同じように、ソファに手をついて遊んでいたので、 載せました～w」と続けた。



次男の成長は思った以上だったようで、「『いま、1.2歩ハイハイしたよね!? すごい！』なんて、最近家族で大喜びしたばかりだったから、いきなり立つという行動に出て、 急展開すぎて、衝撃でした笑」と伝え、「8か月に入ってからの成長が凄すぎる！」と驚きまじりに喜びをつづった。



それでも「6か月頃に多くの子がする寝返りは、 まだしていないんですけどねw」とも。ちぐはぐなハイハイはできるようになったようだが、「横向きにはなるし、腹這いで動き回ったりはするけど、 寝返りだけはしない笑 みんな違っておもしろいですよね～」と長男との違いも実感する。



公開した別のカットにも言及。「前髪、ひどすぎない？？と思って載せましたw」という座って遊ぶシーンに加え、「私もこんなに泣いていたのねぇ、の記録。」と自身の写真をさらに2枚掲載。次男のかわいいショットも載せた。母と息子の愛らしい姿に、フォロワーからは「ママの赤ちゃんの頃にソックリやん」「お子さん成長早いね」「生まれつき可愛い～」といったコメントが寄せられていた。



杉崎アナは1978年生まれ、大分県出身。フジテレビ「Mr.サンデー」のディレクターと結婚し、2016年に第1子長男を出産。25年8月に男児を出産したことを報告し、46歳で2児の母になった。教育職員免許を持ち、子供心理カウンセラーとチャイルド心理カウンセラーの資格を取得している。



（よろず～ニュース編集部）