◇ナ・リーグ カブス4−12ドジャース（2026年4月25日 ロサンゼルス）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号先制アーチを放つなど、今季2度目の1試合3安打をマーク。試合後は右腕について言及した。

2回1死の第1打席で相手先発・佐々木朗希に対し2ボール2ストライクからの5球目、98・5マイル（約158・5キロ）の高め直球を捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。豪快な4号ソロで敵地を黙らせた。

昨季の佐々木との対戦は3打数無安打1四球だったため、5打席目での初安打が本塁打となった。また、メジャーでの日本人対決での本塁打は通算14本目だった。

4回1死の第2打席は少し浮いたスプリットを狙ったものの左飛。ミスショットに悔しそうな顔を見せた。6回無死一塁の第3打席は中前打で好機を拡大し、佐々木との対戦は3打数2安打だった。

試合後、鈴木は「今日の打席は、まあ結果的には良かったと思いますけど、負けてしまったんで。また次、明日から頑張りたいなと思います」とチームが大敗を喫したこともあり、笑顔は少なかった。

佐々木との対戦で2安打を放ったことには「いいピッチャーなのは変わりないですし、スプリットとかいい落ちしていたので、なかなか見極めるのも難しかったですけど、1発で仕留められたっていうのは、良かったんじゃないかなと思います」とうなずいた。

本塁打も安打も追い込まれてから打っており「特に焦りはなかったですし、あの球なので、三振してもしゃあないじゃないですか。あのスプリットはなかなか見極めようと思ってもできるボールではないので、本当に甘い球が来てもらうのを願って、打席に立ってお祈りしてました」とジョークも飛ばした。