１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手で料理人のこめおが４月にオープンを予定していた店舗を５月４日に延期することを発表した。今月に入り、準備が進まないことにいら立ちをみせていたが「工事は終わらない事が確定したので、グランドオープンを５／４に延期します。楽しみにしていた方申し訳ありません」と、内装工事中の店舗内で呆然と立ち尽くす姿とともにつづった。

さらに「今月で本当に資金がショートするので、今から投資家探します」と明かした。直前には「俺の必死さを伝えると会社の口座残高に５万ちょっとしかない。いいか？生きるか死ぬかの瀬戸際なんだよ」と記し、残高５万円台の口座画面を公開していた。

現在、麻布十番で割烹を開いているこめおは４月に蟹ラーメンの実店舗「かにを」のオープンを予定していた。ただ、２０日から未完成の内装や外装の写真とともに業者へのいら立ちを募らせ「本当にこれ２５日までに終わんのかよ」、「１２月から物件契約してていまこれ、空家賃だけで潰れるんだけど」、「２５日までに終わらんと、オープン迎えられず、キャッシュアウトする」、「なんで明るいのに、塗らず帰るん、、、」、「戦争とかなんの言い訳にもならねーから。どーにかする人は代替案まで提案するし、どーにもできんやつは、すぐできない理由を探す。まじこれだけ」、「建設業界って言語違うわ。このＸ民といい本当に言語違いすぎて、ここまで異文化だと外国人と接してる気分」と投稿を連発していた。