豊満ラインを堂々と…“びしょ濡れフェスの女神”ウンビ、密着ボディスーツ姿に視線集中「すっごい」

IZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、圧巻のスタイルを披露した。

クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し「女神です」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】“豊満ライン”を堂々と…ウンビ、密着ボディスーツ姿

公開された写真の中でクォン・ウンビは、腰回りにカッティングが施されたボディスーツにデニムを合わせた大胆なスタイリングを披露。前後が大きく開いたタイトウェアが彼女の引き締まったボディラインを強調し、見る者の視線を奪った。

投稿を見たファンからは「スタイル良すぎ」「女神降臨」「すっごい」「美しすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。IZ*ONE解散後はソロ歌手として活動し、“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB」での大胆な衣装とパフォーマンスで話題を集めてきた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。