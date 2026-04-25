FC東京FWマルセロ・ヒアンのゴールに脚光

FC東京は4月24日、J1百年構想リーグ第12節で水戸ホーリーホックと対戦し、5-2で快勝した。

先制を許したものの、前半35分にFWマルセロ・ヒアンが豪快ミドルを叩き込んで試合の流れを引き戻した。

早い時間に失点して出鼻をくじかれたFC東京だったが、助っ人外国人ラインで同点ゴールを奪った。水戸の縦パスをインターセプトしたDFアレクサンダー・ショルツがダイレクトで前線へ繋ぐと守備陣の間にポッカリと空いたスペースでフリーになっていたヒアンへボールが渡った。前を向いてエリア外から右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール右上隅のネットを揺らした。

この豪快な一撃に対しては「破壊力SSS」「これがヒアンのポテンシャル」「先制されて、あまり良くない流れを一気に変えた」「誰が止められる？」「フッキやん」と称賛を集めた。また、得点を導くショルツのプレーについても「ショルツそれダイレクトで繋げられるのずりぃよ」「ダイレクトで一気に局面を変えた」といったコメントが寄せられた。

勢いを得たFC東京はこの後にMF佐藤恵允のゴールで勝ち越しに成功。ヒアンがPKでこの日2点目も奪うなど終わってみれば大量5得点で昇格組の水戸を撃破した。（FOOTBALL ZONE編集部）