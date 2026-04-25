◆米大リーグ ブルージェイズーガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「７番・三塁」でスタメンに名を連ねた。

試合前には、アトキンスＧＭがメディアに対応。新人の岡本について、「ここまで、カズには勇気づけられている。三塁手として非常に良いプレーをして、ほぼ毎日出場している。攻撃面では、日本にいた時ほど、コンタクト率は高くないものの、質の高い打席を重ねている。パワーも見せているし、打席での選球眼も良くなって、空振りが減ってきている。彼を日々のスタメンに起用していることに、とても満足している」と高く評価した。

球団首脳がまず、指摘したのは三塁手としての守備力。レギュラーとしてホットコーナーを守り、安定したプレーを重ねている。打撃面は、開幕からここまで２３試合で打率２割７厘、３本塁打。アトキンスＧＭは打席内容が上向いていることに手応えを感じているようだ。

昨年ワールドシリーズでドジャーズに敗れ世界一を目指す今季、２４試合を消化して１０勝１４敗とスタートダッシュには失敗したが、「ここ数週間は、ほとんどの試合で競り合っている。接戦に勝ち、自分たちのスタイルで勝利につながるプレーを重ねることが大事。我々は選手、スタッフと優れた人材に恵まれ、昨年９月と同様のメンタリティーを維持しており、私は（チームの浮上に）自信を持っている」と力強く語った。