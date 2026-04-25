日本ハムや阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が24日に放送されたテレビ東京「デカ盛りハンター」（後7・25）に出演。「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」の開催期間中に行われた、侍ジャパン決起集会での大谷翔平投手（32）の意外な一面を耳にしたことを明かした。

フィールドリポーターとして同大会を盛り上げた糸井氏。MCのウエストランド・井口浩之から「その話も聞きたい。我々が知っている情報でいうと、決起集会みたいなのもあったとか。その辺の情報とかあったりするんですか?」と、目を丸くして報告した。

侍ジャパンはメジャー組も合流し、メンバー全員が揃った3月1日に決起集会を行っており、糸井氏は「裏情報ですけど」と前置きして「大谷くんが、ワインをたしなんだと」と、驚きの表情で伝えたが、ウエストランドらはピンときていない様子だった。

糸井氏と共にデカ盛りに挑戦していた日本ハム、阪神でプレーした今成亮太氏が「大谷翔平って、野球以外に興味ないんですから」と驚く理由を説明した。糸井氏は「あの大谷くんが…僕もびっくりした。“ホンマか!?”ってなった」と衝撃を受けたことを振り返った。