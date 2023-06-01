「FFXIV」が「エヴァ」とコラボ！ 「白銀のワンダラー」アライアンスレイドにて複数回に渡るシリーズで展開
【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center
(C)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」における、新たなアライアンスレイドとして「エヴァンゲリオン」とのコラボが発表された。
アライアンスレイドの名前は「Ghosts of Desire」（仮）。単一のレイドコンテンツではなく、複数回に渡るシリーズとして展開される。同作製作元のカラーが完全監修し、スクウェア・エニックスが制作を行なう協力体制で開発されるという。
更なる詳細については欧州及び東京ファンフェスにて明かされる。【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】
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