【小林 啓倫】ここにきてシリコンバレーの起業家たちが「中国製AI」に乗り換え始めた「納得の理由」

2026年2月、米国とイスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡が封鎖され、原油・LNG供給が大きく毀損。世界的なエネルギー危機が発生した。この影響は石油市場にとどまらず、電力制約に直面するAI産業にも波及し、欧米主導とされた業界構造に変化の兆しをもたらしている。

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戦争が構造的な格差の露呈を前倒しにした

米国のAI産業が直面していたのは、紛争以前から「電力が足りない」という制約だった。そこにエネルギー価格上昇というさらなる圧力がかかる。ガスタービンの受注残は2029年まで埋まり、変圧器の調達には2年9か月かかり、PJMの送電網は2027年に原発6基分の容量不足に陥ると予測されている--この方程式に、世界の燃料価格上昇という新しい変数が加わったとき、得られる解は1つだけだ。電力コストに敏感な産業、つまり電力を飲む産業ほど、その影響を強く受ける。

一方、中国のAI開発者たちはすでに「電力制約」を前提に設計されたモデルを手にしている。DSAで長文処理のコストを半減させ、MoEで不要なパラメータを休ませる、あのDeepSeekの設計思想は、「電気が潤沢にあっても、それを無駄に燃やす理由はない」という信念に支えられている。「計算資源とエネルギーは、あらゆるデプロイにおいて存在する制約である」と清華大の劉教授が述べたとおりだ。

イラン紛争が米国のAI産業を直接的に打ち倒すわけではない。だがこの戦争は、紛争以前から存在していた構造的な格差--米国の電力ボトルネックと中国の電子余剰--を、より早く、より可視化されたかたちで、世界市場の前に引きずり出している。戦争がなくとも遅かれ早かれ現れていた不均衡を、戦争が半年、あるいは1年前倒しにしたというのが正確な評価だろう。

シリコンバレーは、中国モデルに乗り換え始めている

この構造的な不均衡は、もはや分析レポート上の数字ではない。シリコンバレーの起業家たちが下す、日々の意思決定の中にすでに現れ始めている。

米大手ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)のジェネラルパートナー、マーティン・カサドは2025年後半、自身のXアカウントで業界を少し驚かせる観測を共有した。オープンソーススタックで売り込みに来るスタートアップのうち、およそ80%の確率で中国のオープンソースモデルを使っているというのだ。

カサドは米国オープンソースAI推進派の代表格であり、中国モデルの普及を歓迎する立場にあるわけではない。それでもなお、彼が自社の投資先ポートフォリオを見渡したとき、目の前の実態は「中国製が標準」だった、というのがこの発言の核心である。

数字もこの観測を裏打ちしている。AIモデルの利用を仲介するプラットフォーム「OpenRouter」の集計では、中国オープンソースモデルの利用シェアが2024年末のほぼゼロから、最近の数週間で約30%にまで上昇した。

AIコミュニティの中心的ハブであるHugging Faceでは、アリババのQwenファミリーが2025年と2026年に最多ダウンロード数のモデルシリーズとしてランクインしたあと、累計ダウンロード数でMetaのLlamaを抜き去った。MITの最近の研究では、中国オープンソースモデルの総ダウンロード数が米国モデルを上回ったことも判明している。Linuxが商用OS市場を静かに侵食していった過去20年の歴史に、既視感を覚える方もいるかもしれない。

しかしそれは、「安いから使われている」という単純な話ではない。MIT Technology Reviewの取材に応じたHugging FaceグローバルAI担当のTiezhen Wangは、こう釘を刺している。「コストは中国モデルが勢いを得ている大きな理由のひとつではあるが、これらを西側フロンティアシステムの単なる『コピー品』扱いするのは間違いだ。あらゆる製品と同じように、モデルは目の前の仕事に対して十分であればよい」。

Moonshot AIが2026年初頭に公開したKimi K2.5モデルは、その「十分さ」を体現する存在として注目を集めた。初期ベンチマークではAnthropicのClaude Opusなどトップのプロプライエタリシステムに迫る性能を示した。違いは、K2.5の価格がおよそOpusの7分の1であるということだった。7分の1という倍率は、単なる割引ではない。エンタープライズの意思決定者にとって、この価格差は「性能が8割で、コストが7分の1」という経済計算に直結する。1トークンあたりの知能の値段が一桁違えば、選択の論理は変わる。

「少ない電力で十分な性能を出すモデル」の価値

振り返っておくべきは、既に触れた米国の電力ボトルネックと、ここで描いている現象の因果関係だ。米国のハイパースケーラーが電力を追いかけ、9,690億ドルの投資契約にサインしながらその6割以上が着工できずにいるあいだ、世界の開発者たちは「今日、自分のノートパソコンやオンプレミスサーバーで動かせるモデル」を選び続けている。

そして彼らの選択肢として目の前に並んでいるのは、重みが公開され、無料でダウンロードでき、1ドルあたりのトークン生成量が米国製の数倍にも達する、中国製モデルの群れである。

Hugging Faceの派生モデル統計は、この潮流の深さを示している。AIリサーチャーのネイサン・ラムバートが主導するATOM(American Truly Open Models)プロジェクトの集計によれば、2025年8月4日時点で、Hugging Faceに新しく登場した言語モデル派生物のうち40%以上がQwenをベースとしており、Llamaをベースとしたものは約15%に低下していた。

派生モデルの比率は、開発者コミュニティが「どの基盤の上に将来を賭けているか」を示す先行指標である。新しい家を建てる人々が、どちらの土地を選んでいるか。答えはすでに出ている。

このトレンドを「エネルギー価格上昇」という前述の文脈に重ね合わせたとき、方程式は単純になる。電力コストが上がる世界では、「少ない電力で十分な性能を出すモデル」の価値が相対的に上がる。その条件を最も早く満たしてきたのが、制約の中で磨かれてきた中国のオープンソースモデル群である。イラン紛争という外的ショックは、この計算が今この瞬間、世界中の開発会議室で再現されていることを意味している。

そして2026年の現在、電力という新しい制約がそこに加わった。より良いモデルを作るだけでは足りない。そのモデルを動かす電気を確保するか、より少ない電力で動くモデルを作らなければならない。

企業はこの地殻変動にどう向き合うべきか

では、この地殻変動のただ中にいる日本企業は、何を手がかりに動くべきなのか。実務的な論点を3つ挙げることができる。

第1に、欧米系クローズドAPIだけに依存するAI戦略は、これから二重の脆弱性を抱えることになる。1つは電力コストが燃料価格に連動して上昇するリスク。もう1つは、その電力を確保できない米国データセンターが抱える容量リスクだ。両者は独立したリスクではない。同じエネルギー情勢に根を持つ、連動したリスクである。少なくとも主要ワークロードの一部について、中国製を含むオープンソースモデルを社内で評価する体制を持たない企業は、今後の価格交渉力を失っていくだろう。

第2に、オンプレミスやプライベートクラウドでのオープンソースモデル運用は、もはや「コスト削減策」という狭い枠で語るべき選択肢ではない。それはエネルギー安全保障の一部である。自社の計算負荷をどこで、どのチップで、どの電源で動かすかという問いは、かつて情報システム部門だけの課題だった。いまは経営会議の議題である。特に金融、製造、医療のように規制とデータ主権の要請が重なる業界では、「電力が届く場所」と「データが動ける場所」の両方を見据えた設計思想が必要になる。

第3に、この記事で描いてきた構図は「中国を選ぶか、米国を選ぶか」という二択ではない。米国は依然として世界のAIスーパーコンピュータ容量の74%を握り、最先端モデルの開発では優位を保っている。中国は電力とオープンソースと効率化で、その隙間を広げつつある。どちらか一方に賭ける企業は、もう一方の優位を捨てることになる。現実的な姿勢は、両方のエコシステムと同時に付き合い、用途ごとに最適解を選べる柔軟性を内部に持つことだ。日本は地理的にも産業構造的にも、この二極を橋渡しできる数少ない立場にある。

NVIDIAのジェンスン・フアンは「我々は電力制約産業だ」と言った。中国の清華大学の劉教授は「計算資源とエネルギーは、あらゆるデプロイにおいて存在する制約だ」と応じた。洋の東西を問わず、現場のエンジニアたちは同じ結論に達している。AIの勝者を決めるのは、最も多くのチップを買えた国でも、最も多くのパラメータを積めたモデルでもない。限られた電子を、最も効率よく知能に変換できた設計思想である。

ホルムズ海峡をめぐる騒動の中、その見極めは、いま静かに進んでいる。

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