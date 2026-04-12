従業員の給与カットで企業価値を上げた後、経営陣がボーナスを受け取るのはアリなのか...？この問いに「当然だ」と答える国が2カ国だけあった。それはどこか？シリコンバレーで全米屈指のベンチャーキャピタリストとなった原 丈人氏は、ビジネススクールが広めた経営の「常識」に疑問を投げかける。※本稿は、原 丈人『THE BEST WORK「最高の仕事」を生きる』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。従業員は340億円分