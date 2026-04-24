Ado、キンプリ、なにわ男子らが最新楽曲を披露 『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』MC・Snow Man渡辺翔太＆波瑠からコメント到着
5月6日19時から放送される音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（日本テレビ系）に、AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M！LK、緑黄色社会が出演し、最新楽曲を披露することが発表された。
【写真】キンプリ、なにわ男子ら『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティストが一挙解禁
さらに、MCの渡辺翔太（Snow Man）と波瑠のコメントも到着。
渡辺翔太は「今回、MCを務めるにあたり、嬉しさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています。Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精一杯務めたいです」とコメント。
波留は「今回、MCのオファーをいただいた時は、すごく驚きました。これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです。渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精一杯務めたいと思っています。番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみで、その一瞬一瞬を大切にしながら、視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたら嬉しいです」としている。
本日の『ZIP!』（日本テレビ系）では、渡辺翔太の独占インタビューが放送される。
『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、日本テレビ系にて5月6日19時放送。
【写真】キンプリ、なにわ男子ら『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティストが一挙解禁
さらに、MCの渡辺翔太（Snow Man）と波瑠のコメントも到着。
渡辺翔太は「今回、MCを務めるにあたり、嬉しさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています。Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精一杯務めたいです」とコメント。
本日の『ZIP!』（日本テレビ系）では、渡辺翔太の独占インタビューが放送される。
『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、日本テレビ系にて5月6日19時放送。