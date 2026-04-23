文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日 午後7時00分～7時30分）では、スペシャルウィーク週の4月26日（日）の放送に、向井純葉、的野美青、山下瞳月が出演する。

櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨く様々な企画に全力でチャレンジしている当番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリスナーにも楽しんでもらう内容を目指している。

スペシャルウィーク週となる4月26日（日）の放送では、新コーナー「わたしメロいって言いたい!!!」を実施する。最近話題となっている言葉“メロい”。このコーナーでは、リスナーが体験した“メロいエピソード”を紹介していく。

ただし単純にメールを紹介していくのではなく、ゲストメンバーの的野と山下が、それぞれリスナーから寄せられたメールの中から最も“メロい”と感じたエピソードを選び、メロいと感じたポイントを番組MCの向井に熱くプレゼンテーション。最終的にどちらのメールがメロいと感じたのか、向井が判定していく。

収録を終えた向井純葉、的野美青、山下瞳月は、以下のようにコメントしている。

【向井純葉】

新しいコーナーが始まったうきうき回です!! 同期3人らしい笑いの絶えない時間でした！ 皆さんの日常に幸せをお届けします。ぜひ聴いてください！

【的野美青】

今回は三期生の仲良し3人組で喋りたいことを好きなだけお話しさせてもらいました!! 向井純葉についても、もっと知ることができました。ぜひ聴いてください！

【山下瞳月】

番組MCの向井純葉らしい明るくて楽しい回です！ 新コーナーでも、純葉っぽさ全開の企画なので、ぜひ聴いてください！

※4月26日（日）放送の『櫻坂46の「さ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260426190000

【番組概要】

■番組名： 『櫻坂46の「さ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後7時00分～7時30分

■出演： 櫻坂46 向井純葉、的野美青、山下瞳月 ※4月26日（日）放送回

■メールアドレス： sakura@joqr.net

■番組X： @sakura_joqr ※推奨ハッシュタグ： #櫻坂のさ