気象庁は今日23日、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月、東日本と西日本の太平洋側では日照時間が平年並みか少なく、ゴールデンウィークは平年より晴れる日が少ない予想です。気温は全国的に平年より高い傾向が続くでしょう。早くから熱中症に注意が必要で、エアコンの試運転など、暑さへの準備も進めておいてください。

数値予報モデルによる予測結果

今日23日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。

それによりますと、1か月平均の海面気圧は、日本付近では気圧が高いと予測され、特に北日本は高気圧に覆われやすい予想です。北日本では日照時間は平年並みか多くなるでしょう。





全国的に高温傾向 熱中症に注意

日本付近の上空の気温は平年より高い予想で、この先1か月の気温は全国的に高い傾向が予想されています。

北日本、東日本、西日本は、5月上旬にかけて平年並みか高く、5月中旬は平年より高いでしょう。

沖縄・奄美は5月中旬にかけて平年より高い傾向が続きそうです。



極端な暑さにはならなくても、体が暑さに慣れていない時期ですので、熱中症に注意してください。こまめな水分補給や休憩を心がけてください。



【北日本】北海道・東北地方

【東日本】関東甲信・東海・北陸地方

【西日本】近畿・中国・四国・九州北部・九州南部

【沖縄・奄美】鹿児島県奄美地方・沖縄地方

ゴールデンウィークは短い周期で天気が変わる 3日(日・祝)以降は雨の所が多い

今年のゴールデンウィークは、東日本と西日本の太平洋側を中心にくもりや雨の日が多くなるため、旅行や帰省、レジャーなどは、天気予報を確認した上で計画を立てると良いでしょう。



25日(土)は移動性高気圧に覆われて、全国の広い範囲で晴れて行楽日和となりそうです。

26日(日)は低気圧が本州付近を進むため九州から東海は雨で、27日(月)は近畿から東北で雨が降るでしょう。ザッと雨脚の強まることもありそうです。

28日(火)は低気圧の近づく北海道で雨が降るでしょう。

29日(水・祝)から30日(木)にかけては低気圧や前線の影響で、九州から関東の太平洋側で雨雲のかかることがありそうです。



ゴールデンウィーク後半は、5月3日(日・祝)ごろから東日本・西日本で曇りや雨の日が多くなりそうです。一方、東北や北海道は日差しが出る見込みです。

なお、後半ほど天気の予想の信頼度が低くなっていて、予想が変わる可能性があります。



日中の気温は、極端な暑さや寒さはない予想で、過ごしやすい日が多いでしょう。ゴールデンウィークの後半は東日本や西日本、沖縄で最高気温25℃以上の夏日となる所が多くなりそうです。



屋外での作業やレジャーの際に熱中症に気をつけるとともに、部屋の中でも注意してください。エアコンの試運転も早めにしておくと良いでしょう。また、車内での熱中症にもお気をつけください。

エアコンのお手入れはお早めに

エアコンの試運転やフィルターの掃除など、エアコンのお手入れは早めに行いましょう。



【お手入れポイント】

・運転モードを「冷房」にして、温度を最低温度16℃〜18℃、風量を最大に設定。

・冷風が出ているか、運転ランプが点滅していないか確認

・30分程度運転し、室内機から水漏れ、異音、異臭がないか、室外機から異音、異臭がないか確認。

・フィルターは、2週間に1度をめどに掃除を。