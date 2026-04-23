チームの立て直しに期待がかかるジュビロ磐田の三浦文丈新監督。22日、監督に就任してから初めてカメラの前で決意を語りました。



23日、静岡･磐田市の「ヤマハ大久保グラウンド」で練習を行ったジュビロ。小雨が降る中、三浦文丈新監督は、ピッチで精力的に指示を送っていました。



三浦･新監督は旧清水市出身の55歳。高校時代は清水商業のキャプテンとして全国優勝を経験。マリノスやジュビロでプロ選手として過ごした後、新潟や相模原で監督を務め、今シーズンからジュビロのコーチに就いていました。





（ジュビロ磐田 三浦 文丈 新監督･55歳）Q.就任について「志垣･前監督を中心としたコーチングスタッフの一員だったので、今の状況は自分にも責任があると感じている。少しでもチームを上向きにして、来シーズンにつなげられるように、土台をつくらなければいけない」低迷するチームを立て直すことができるのか？その手腕に期待がかかります。（ジュビロ磐田 三浦 文丈 新監督･55歳）Q.今シーズンに向けて「スタジアムに来て一緒に戦ってくれるジュビロのサポーターの皆さんが、熱い気持ちを感じることができるようなサッカーをしたいです」ジュビロは、あさって･25日、2位のFC岐阜をホームに迎えます。