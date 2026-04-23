「もう縁を切るしかないのか」セクシー女優になることを告げた娘に、絶句した父が漏らした一言と、その後の意外な結末
セクシー女優としてデビューする女性には、さまざまな人がいます。
その経歴もさまざまですが、今回インタビューした北村海智（きたむら みち）さん（34）ほど、個性豊かな経歴を持っている女性も珍しいです。
「ドイツで靴職人」「WEBディレクター」「婚活番組出演」……と、どこから突っ込めばいいのか、興味を惹かれるワードばかり。
そんな北村さんの波乱万丈な人生を、じっくり語ってもらいました。
◆Webディレクターからチャットレディに
――北村さんがこの業界に入った理由を教えてください。
北村海智（以下、北村）：以前、情報配信サービスの会社で、Webディレクターをしていたんです。そこで、私が動画サイトで顔出しして出演する、という話になったんですね。
顔出しってリスクがあるじゃないですか。それだったら、もっと自分がやりたいことでやっていきたいと思って。考えた結果が、昔から興味があったこちらの方面だったんです。
――なかなかぶっ飛んでいますね（笑）。
北村：人生1度だけですから。ちょうどその頃、オトナのチャットレディで月に250万円稼ぐ女性の話をネット番組で見て、面白そうだったのですぐに体験入店して。
それがすごく楽しかったんですよ。で、しばらくは会社員と兼業したんですが、そのうちチャットレディ専業になりました。
――どのくらい稼げました？
北村：多いときは、2週間で100万円とか。でも、プラットフォームや事務所に手数料を払ったら、30万円くらいしか手元には残らないんですけど（笑）。
――なかなか世知辛い話です。
北村：チャットレディを続けているうちに、セクシー女優の世界にも興味が出てきて。
それでまずメーカーに転職して、出演。そこから専業女優になりました。
◆23歳からの2年はドイツで靴職人見習い
――なるほど。「靴職人だった」との情報をネットで見てきたので「なんで靴職人がセクシー女優に？」と不思議だったんですが。
北村：あ、靴職人見習いをやっていましたよ。23歳くらいから、2年間ほど。
――本当なんですか！
北村：ええ、ドイツで医療用の靴というか、足を病気やケガで欠損した方のためのオーダーメイドシューズとか、偏平足の方用のインソールとかを作っていました。
――そんな仕事もあるんですね。靴職人見習いはなぜ辞めてしまったんです？
北村：2年目の時点で、インソールを作る仕事が3Dプリンタに奪われてしまって（笑）。
オーダーメイドシューズの注文も多いわけじゃないので「もうこの仕事に未来はないかな」と。いい経験にはなりましたけどね。
◆デビューを聞いた家族の反応は
――セクシー女優デビューは不安じゃなかったですか？
北村：めちゃくちゃ不安でしたよ。容姿もそうですし、私、自分がだいぶぽっちゃりしていると思っているので、そんな人間がセクシー女優として受け入れてもらえるのかって。
でもこの1年で、人間の好みはさまざまで、私でも興奮してくれる方が多いと知って安心しました（笑）。
――ご両親やお友達にバレるかも、という不安は？
北村：私は出演が決まった時点で、両親と親しい友人には話したんですよ。だからそこも、不安はなかったですね。
――話したんですか、珍しいタイプですね。反応はどうでした？
北村：友人たちは「いつかそういうこと、するんじゃないかって思ってた」って（笑）。あっさり受け入れてくれましたね。「応援するよ」とも。
両親も最初は「応援する、どうせあなたは止めても止まらないから」って。
◆「親子の縁を切るしか」父親からの言葉
――どんな人だと思われてるんですか（笑）。でも「最初は」ってことは……？
北村：はい、安心して3時間くらい、買い物に出かけたんですよ。帰ってきたら、父親が「ちょっと話がある」って。
その経歴もさまざまですが、今回インタビューした北村海智（きたむら みち）さん（34）ほど、個性豊かな経歴を持っている女性も珍しいです。
「ドイツで靴職人」「WEBディレクター」「婚活番組出演」……と、どこから突っ込めばいいのか、興味を惹かれるワードばかり。
そんな北村さんの波乱万丈な人生を、じっくり語ってもらいました。
――北村さんがこの業界に入った理由を教えてください。
北村海智（以下、北村）：以前、情報配信サービスの会社で、Webディレクターをしていたんです。そこで、私が動画サイトで顔出しして出演する、という話になったんですね。
顔出しってリスクがあるじゃないですか。それだったら、もっと自分がやりたいことでやっていきたいと思って。考えた結果が、昔から興味があったこちらの方面だったんです。
――なかなかぶっ飛んでいますね（笑）。
北村：人生1度だけですから。ちょうどその頃、オトナのチャットレディで月に250万円稼ぐ女性の話をネット番組で見て、面白そうだったのですぐに体験入店して。
それがすごく楽しかったんですよ。で、しばらくは会社員と兼業したんですが、そのうちチャットレディ専業になりました。
――どのくらい稼げました？
北村：多いときは、2週間で100万円とか。でも、プラットフォームや事務所に手数料を払ったら、30万円くらいしか手元には残らないんですけど（笑）。
――なかなか世知辛い話です。
北村：チャットレディを続けているうちに、セクシー女優の世界にも興味が出てきて。
それでまずメーカーに転職して、出演。そこから専業女優になりました。
◆23歳からの2年はドイツで靴職人見習い
――なるほど。「靴職人だった」との情報をネットで見てきたので「なんで靴職人がセクシー女優に？」と不思議だったんですが。
北村：あ、靴職人見習いをやっていましたよ。23歳くらいから、2年間ほど。
――本当なんですか！
北村：ええ、ドイツで医療用の靴というか、足を病気やケガで欠損した方のためのオーダーメイドシューズとか、偏平足の方用のインソールとかを作っていました。
――そんな仕事もあるんですね。靴職人見習いはなぜ辞めてしまったんです？
北村：2年目の時点で、インソールを作る仕事が3Dプリンタに奪われてしまって（笑）。
オーダーメイドシューズの注文も多いわけじゃないので「もうこの仕事に未来はないかな」と。いい経験にはなりましたけどね。
◆デビューを聞いた家族の反応は
――セクシー女優デビューは不安じゃなかったですか？
北村：めちゃくちゃ不安でしたよ。容姿もそうですし、私、自分がだいぶぽっちゃりしていると思っているので、そんな人間がセクシー女優として受け入れてもらえるのかって。
でもこの1年で、人間の好みはさまざまで、私でも興奮してくれる方が多いと知って安心しました（笑）。
――ご両親やお友達にバレるかも、という不安は？
北村：私は出演が決まった時点で、両親と親しい友人には話したんですよ。だからそこも、不安はなかったですね。
――話したんですか、珍しいタイプですね。反応はどうでした？
北村：友人たちは「いつかそういうこと、するんじゃないかって思ってた」って（笑）。あっさり受け入れてくれましたね。「応援するよ」とも。
両親も最初は「応援する、どうせあなたは止めても止まらないから」って。
◆「親子の縁を切るしか」父親からの言葉
――どんな人だと思われてるんですか（笑）。でも「最初は」ってことは……？
北村：はい、安心して3時間くらい、買い物に出かけたんですよ。帰ってきたら、父親が「ちょっと話がある」って。