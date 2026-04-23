『ぽかぽか』ゲストが急きょ出演見合わせ ハライチ澤部が状況説明
フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）が23日放送された。この日出演予定だったゲストの状況を、MCのハライチ・澤部佑が説明する場面があった。
【写真】イタリアの地で躍動！トロフィーを抱えて満面の笑みを浮かべる石川真佑
この日は【女子バレー日本代表の石川真佑＆関菜々巳イタリア私生活（秘）素顔大公開】と題し、女子バレー日本代表で現在、イタリアでプレーする石川真佑と関菜々巳の出演が予定されていた。
しかしスタジオには関のみが出演し、澤部が「きょう、石川真佑さんもご出演していただく予定だったんですけど、今ちょっと体調が優れないということで。もし完全に戻ったらこの後、登場していただく」と説明した。スタジオメンバーからも体調を最優先するべきとの声が上がり、澤部も「今日はもう休んで」と気遣った。
その後、番組は進行。石川の出演はなかった。
【写真】イタリアの地で躍動！トロフィーを抱えて満面の笑みを浮かべる石川真佑
この日は【女子バレー日本代表の石川真佑＆関菜々巳イタリア私生活（秘）素顔大公開】と題し、女子バレー日本代表で現在、イタリアでプレーする石川真佑と関菜々巳の出演が予定されていた。
しかしスタジオには関のみが出演し、澤部が「きょう、石川真佑さんもご出演していただく予定だったんですけど、今ちょっと体調が優れないということで。もし完全に戻ったらこの後、登場していただく」と説明した。スタジオメンバーからも体調を最優先するべきとの声が上がり、澤部も「今日はもう休んで」と気遣った。
その後、番組は進行。石川の出演はなかった。