日常から週末のアクティビティまで、より豊かな体験を提供するラージSUVへと進化

プジョー5008 GTハイブリッド｜Peugeot 5008 GT Hybrid

新型5008は、先代モデルが高く評価されてきた広い居住空間と優れた積載性、そして2列目シートの高い柔軟性を受け継ぎながら、前モデルより全長が170mm伸びたロングボディにプジョー最新のハイブリッドシステムとパノラミック i‑Cockpit（アイ-コックピット）を組み合わせることで、日常の移動から週末のアクティビティまで、より豊かな体験を提供するラージSUVへと進化した。

全長4810×全幅1895×全高1735mm、ホイールベース2900mmのボディは、堂々とした伸びやかなプロポーションが特徴。

サイドビューは、広い後席とラゲッジ空間を備えたラージSUVならではのゆとりが感じられ、ルーフレールの装備によりアウトドアや荷物の積載などにも対応しやすい実用性を持ちながら、美しいラインを崩さずデザインに統一感を持たせている。

リヤビューは、3列シートに対応した高めの造形を採用し、7人乗りSUVとしての機能性を確保しながら、プジョーらしい洗練された表情を備えたデザインだ。

ボディカラーは「アルタンス グレー」「ペルラネラ ブラック」「インガロ ブルー」「オケナイト ホワイト」の4色が設定された。

21インチのパノラミックカーブドディスプレイが先進のドライバー環境を実現

プジョー5008 GTハイブリッド｜Peugeot 5008 GT Hybrid

広い空間を柔軟に使いこなせる2-3-2レイアウトの3列7人乗りキャビンは、移動を快適にする装備を組み合わせた室内空間が新型5008の魅力を強調。

2列目シートは40:20:40の3分割可倒式で、150mmの前後スライドやリクライニング調整に対応し、乗る人すべてがそれぞれに心地よい姿勢で過ごせる。さらに、シート全体を前方へ大きく傾けられるチルト機構により3列目へのアクセスがスムーズで、乗車人数や利用シーンを問わず扱いやすい設計となっている。

3列目シートは50:50の分割可倒式で、乗車人数や荷物量に合わせてレイアウトを自在に切り替えることができる。2列目、3列目シートを倒した荷室の最大容量は1815Lをマークする。

快適性を支える装備も充実。前席と後席それぞれ独立して温度設定が可能な3ゾーンエアコンは、2列目シート側にも操作パネルを配置し、後席からでも温度や風量を調整できる。加えて、2列目のウィンドウには、日差しをやわらげるためのロールアップ式サンシェードを装備。2列目シートのドアトリムまで広がるアンビエントライトは落ち着いた光を添え、上質な空間演出にひと役買っている。

運転席には、プジョー独自の「PEUGEOT Panoramic i‑Cockpit（プジョー パノラミック アイコックピット）」を採用。スクリーン表面がドライバーに向けてゆるやかにカーブした21インチのパノラミックカーブドディスプレイを中心に、視認性と操作性に優れた先進のドライバー環境を実現している。

標準のシートはブラックのファブリック仕上げとなるが、上級の「アルカンターラパッケージ」では、シート表皮がブラックアルカンターラとなるほか、フロント電動調整シート&マルチポイントランバーサポート&アダプティブボルスター、運転席ウェルカム機能、リヤシートヒーター（左右席）が装備される。

パワートレインは、最高出力100kW（136ps）、最大トルク230Nm（23.5kgf-m）を発揮する1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジン＋6速DCTに、22ps/51Nmのモーター、0.9kWhのバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムが採用された。駆動方式はFFだ。

システム総合で145psを発揮し、モーターのアシストによる滑らかな発進と加速が特徴で、低速時には100％電動走行も可能。効率性にも優れ、WLTCモードで18.4km/Lという燃費性能を実現した。

安全面では、停車中や極低速で前後の障害物を検知している状況で誤ってアクセルを強く踏み込んだ場合、衝突回避や被害軽減を図る「誤発進抑制サポート」機能（作動には条件あり）を、プジョーとして初めて採用している。

SPECIFICATIONS

プジョー5008 GTハイブリッド｜Peugeot 5008 GT Hybrid

ボディサイズ：全長4810×全幅1895×全高1735mm

ホイールベース：2900mm

最小回転半径：5.7m

乗車定員：7人

車両重量：1740kg

総排気量：1199cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1750rpm

モーター最高出力：16kW（22ps）/4264rpm

モーター最大トルク：51Nm（5.2kgf-m）/750-2499rpm

システム最高出力：107kW（145ps）

トランスミッション：6速DCT

バッテリー総電力量：0.9kWh

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：18.4km/L

税込車両価格：581万円