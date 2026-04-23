Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ソニーのゲーミングブランドINZONEから、新型ヘッドホン「INZONE H6 Air」が登場。INZONEのヘッドホンには、すでにINZONE H9 IIがありますが、INZONE H6 Airはまったく異なるアプローチのヘッドホン。Airと名のつく通り、背面開放型で今流行りのオープン型ヘッドホンです。

INZONE H6 Airは4月24日発売。価格は、ソニーストアで2万7500円。

発売直前、米Gizmodoがレビューしました。

ゲーミングヘッドセット・ヘッドホンのプレミアム化がとまらない今日この頃。

SteelSeries Arctis Nova Eliteのような多機能モデルやSony Inzone H9 IIのような音とANCがとにかく優れたものまで、モデル数も増えています。プレミアム路線はゲーム市場の流行りであり、今後も増えていきそう。

そんななかで登場したのが、安くもないけど、プレミアムヘッドホンよりは少し安いSony Inzone H6 Air。何もかも値上がりする昨今、ちょっと安いだけでもありがたみを感じます。

軽い：お財布にも首にも優しい

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Inzone H6 Airは、ワイヤレスではなく有線のヘッドホン。あれこれ語りたいところはありますが、まず触れるべきはその背面開放型というデザイン。Inzone H9 IIとは異なり、イヤーカップにたくさんの通気孔があいています。これが、軽量化にも大きく影響し、長時間の使用をより快適にしてくれます。

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H9 IIを使ったことがある僕としては、H9 IIを特に重いとは感じませんが、ヘッドホンにおいて軽いことは正義。もっと軽いモデルがあるよと言われたら、そっちにいきたくなるものです。マイクなしならH6 Airは199グラム、同じくマイクなしのH9 IIは260グラム。数字でもその差は明らかです。

使ってみても納得、長時間ゲームしまくる人ならこれですね。Airという名に恥じない軽さ。

着けていることを忘れると言ってもいいかと。とはいえ、H9 IIと使用感に劇的な差があるかというとそうでもないかな。でも、たくさんヘッドホンをレビューしてきたなかでも最軽量クラスなのは間違いなし。このデザインのおかげで、通気性だって抜群にいいですから。

H6 Airの良さって、そもそも軽い＆通気性だけじゃないんで。昨今トレンドのオープン型イヤホンと同じく、H6 Airもゲームの音と現実の音の両方が聞こえる作りになっています。ゲーム機器は没入感を大事にしてはいるものの、周囲の物音も聞こえるというのだって悪くない。

ヘッドホンを装着したままでも、オフィスなら同僚の、家ならパートナーの声や気配が耳に入ってきます。ゲームにおけるオープン型の最大のメリットと感じたのは、自分の声がとても聞きやすいこと。

周りの声なんて聞きたくねー、ゲームに没入してーというときは、音量を上げればよし。僕はこれだけでしっかりゲームに入り込めました。

当然、バチバチに効いたANCも好きですし、地下鉄や飛行機ではANCヘッドホンが必須アイテムです。が、個人的には家でゲームするときは、ANCバッチバチである必要はないかなと。となると、H6 Airのオープン型はゲーミングギアとして非常にアリ。人によっては大正解でしょう。

ゲーム環境は人それぞれの住環境、好みもありますけどね。ただ、ANCがないぶん安いということを評価する人は少なくないと思います。

当然、音もいい！

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ソニー製品なので、音の良さには定評があります。そりゃ、比較するとH9 IIの方がいい。でも、H6 Airもいい。個人的な好みでいえば、多々レビューしてきたなかでもかなり好きな音。

H9 IIのベースになっているのは、ソニー最高峰のWH-1000XM6。一方で、H6 Airのベースは同じく背面開放型ヘッドホンのMDR-MV1。MDR-MV1は使ったことないのですが、H6 Airの音を聞くかぎり、いいヘッドホンなんだろうなと思いますね。

H6 Airを装着して数時間、フォートナイト、バイオハザード レクイエム、Hades IIなどあれこれプレイしてみました。なるほど、音のバランスがいい！

Xbox Series Sのコントローラーに繋いだフォートナイトのプレイでは、発砲音のクリアでシャープな音、足音のちょうどいい塩梅がナイス。XboxではInzone Hubアプリが使えないのですが、それでも音に広がりを感じたほど。車が近づいてくる気配（音）はいつもより明確に聞こえたくらいです。

バイオハザード レクイエムは、パソコンに3.5ミリ/USB-Cドングルで繋いでプレイ。サウンドは申し分なし。滝や雷の環境音は没入感が高く、それでいてうるさくはない。セリフはききとりやすく、音のバランスがいいです。

途中、グレースママの声がしたときは、まるで耳もとで直接話しかけられているようでガチビビりしました。こういうのってゲーム体験度があがりますね。

サウンド重視のゲームをプレイするなら、Inzone Hubアプリがマスト。パソコンで使用できます。空間オーディオなどの機能が使えて、サウンドのパーソナライズもできます。これ、アプリを入れたり耳の写真を撮ったりと手間がかかって面倒ではあるのですが、それだけの価値はあるので試してほしい！

サウンドをパーソナライズすると、明らかに音がちょっとだけどよくなります。これで空間オーディオありでバイオハザードをプレイすると、空間の広がりをより確かに感じられる印象。

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H6 Airを使ううえで、パードナライズオーディオはマストではないものの、試す価値ある機能ではあります。ただ、耳の写真がソニーストアに30日間保存されますけどね。

Inzone Hubアプリ内には、その他のイコライザーもあり。プリセットには、FPSゲーム向け、RPG向け、低音重めなどいろいろ用意されていますが、個人的には大きな違いは感じませんでした。

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音がいいって話の流れからもうひとつ。H6 Airはマイクも非常にいいんです。

フォートナイトのプレイ中、チームメイトから僕の声が非常に聞きやすいと褒められました。ポッドキャスト番組くらい聞きやすかったとのこと。10点満点で点数づけしてもらうと、満点がでました。

自分が聞く自分の声、相手が聞く自分の声、その両者が優れているH6 Air。会話重視のゲームなら、この点だけでもおすすめしたい。

ケーブルをどうするか

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冒頭で触れたとおり、H6 Airはワイヤレスではありません。有線です。有線は有線で、遅延がなかったり、ロスレすオーディオに対応していたりと素晴らしい。ただ、ポータブル性は当然ワイヤレスに劣ります。とはいえデフォの付属ケーブルも十分な長さだし、チープ感もないし、悪くないです。

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一方でもうちょっとなんとかしてほしかったと思うのが、価格の割にクッション性のないヘッドバンド。もちろん、装着感が悪くなるほどクッション性がないわけではなく、もうちょっとだけあってもいいよね程度ではあるのですが。

また、ヘッドバンドはボタンを押して調整するのですが、ややアバウトというか、装着中にちょいズレが発生することも。クッションでいうと、イヤーカップのクッションもダメじゃないんだけど、もうちょっとあってもよかったかなー。

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背面開放型でストラップ調整のボタンがある以外は、全体の外観デザインは非常にシンプル。左イヤーカップに音量ホイールとマイクミュートボタンがあるだけ。ゲーミングギアという扱いではありますが、マイクは取り外し可能なので、外してしまえば普段使いも問題なし。

全体的に見ると、音やマイククオリティは高いものの、作りは若干チープな気も。まぁ、音の方が大事なんですけどね。

総評

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

H6 Airは軽いうえに、H9 IIよりも手を出しやすい価格。音も申し分なし。全体的にみて、とくに文句つけるところがありません。昨今あるあるのはちゃめちゃな高価格でもないし。マイク品質は抜群だし。人によっては、有線のみなのがネックになるかもしれませんけどね。そこを抜きにしても背面開放型のメリットが、僕としては勝ち。

ゲーミングヘッドホンにANCはマストというひとはそもそもターゲットではありません。通気性と周囲の気配を重視する人には、間違いのないアイテム。

いいところ：音よし、マイクよし、軽くて通気性に優れている 残念なところ：有線のみ、チープ感がなくもない