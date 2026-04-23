「3番・一塁」で先発出場

【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5試合連続となる10号を放った。この時点で本塁打数はヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に1本差となり、並んでいたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜き、ア・リーグ単独2位となった。

村上の快音が止まらない。7回無死一塁で迎えた第4打席、右腕トンプソンの初球146キロを捉えると中堅方向へ10号2ラン。打球速度110.2マイル（約177.3キロ）、飛距離451フィート（約137.5メートル）、29度の豪快弾となった。

16日（同17日）のアスレチックス戦から毎試合本塁打を放っており、5戦連発は球団タイ記録。シーズンに換算すると67発ペースと、メジャー1年目にも関わらず、驚異のスピードでアーチを量産している。

ブルワーズとの開幕カード3試合でも3戦連発を記録した。メジャーデビューから3試合連続本塁打は、日本選手では城島健司（マリナーズ）の2戦連発を抜き、新記録だった。以降は不振が続き、9日（同10日）のロイヤルズ戦からは4試合連続で無安打だったが、14日（同15日）のレイズ戦で25打席ぶりとなる5号を放って上昇気流に乗った。

試合前時点で、村上は23試合の出場で打率.234（77打数18安打）、9本塁打、17打点。直近4試合は17打数8安打、4本塁打、8打点と復調の兆しを見せていた。（Full-Count編集部）