4月21日、「Kis-My-Ft2」（以下、キスマイ）の宮田俊哉が、自身のXを更新し、フランスに訪れた写真を投稿した。ファンの間では、宮田が持っていたバッグの “値段” に注目が集まっている。宮田は《パリのユニクロで……ゴイゴイスー！！！！笑 そして！！エッフェル塔を摘むトシ！！！笑》とつづり、パリのユニクロやエッフェル塔で撮った写真を投稿した。「4月15日のXで《ヨーロッパの上空なう！》と、飛行機内から撮ったと