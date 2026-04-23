今をときめく経営者たちが“二度とあんな思いをしたくない”というエピソードを赤裸々に明かした「文藝春秋」（2026年5月号）の特集「わが人生最大の失敗」。GMOインターネットグループ代表の熊谷正寿氏が、自ら語った大失敗とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆家業の手伝いからの独立私の人生は失敗だらけで、何を最大の失敗とするか悩ましいのですが、最も多くの時間――それも40代という一番パワーのある時期の