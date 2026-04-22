中道改革連合の小川淳也代表が2026年4月22日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、スペイン・バルセロナで行われた世界各国の中道リベラル勢力が集まる国際会議の様子について説明した。「ちょっと自画自賛にならないように気をつけなきゃいけない」と断りつつ、小川氏のスピーチには「感動した」「共感した」といった声が寄せられたことを紹介。「非常に有意義」だったと話した。現地ではクロワッサンが日本円で1500