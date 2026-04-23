「私の経験の範疇では砲塔内で弾薬が破裂したということは記憶にない」──陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長がこう説明したのは、4月21日の臨時記者会見だった。この日、大分県の「日出生台（ひじゅうだい）演習場」で西部方面戦車隊の10式戦車が実弾射撃訓練を実施。敵車両の装甲を破壊する120ミリ対戦車榴弾を撃っていたところ、うち1両の戦車内部で爆発が発生。隊員3人が死亡し、1人が重傷を負った。陸自をめぐっては、12