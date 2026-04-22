下着ブランドPEACH JOHNが22日、インスタグラムの公式アカウントを更新。タレントの森香澄（30）がミューズに就任したことを報告した。公式アカウントでは「PEACH JOHNのミューズに森香澄さんが就任これから1年間一緒にランジェリーの魅力をお届けします」と発表し、森のランジェリー姿を写真や動画で投稿した。森は同社の「ナイスバディブラリボンレース」「盛れるノンワイヤーブラ」等を着用。透明感あふれる、女性らしいボデ