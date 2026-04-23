共同研究の運営で便宜を図ってもらった見返りに、東大大学院教授だった佐藤伸一被告（６２）（懲戒解雇）らを性風俗店などで接待したとして、贈賄罪に問われた一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一被告（５２）の初公判が２３日午前、東京地裁（池上弘裁判官）で開かれた。被告は罪状認否で「おおむね間違いない。佐藤先生の絶対的な権力を前に、断ることができなかった」と述べた。事件では、接待を受けたとして