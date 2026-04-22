4月13日、京都府南丹市園部町の山林で発見された一人の男児の遺体。翌14日、その身元は3月23日から行方不明となっていた市立園部小学校6年の安達結希さんと確認された。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチそして15日朝、京都府警は死体遺棄容疑で父親である安達優季容疑者を逮捕。自宅の家宅捜索にも着手し、事件は失踪から一転、重大事件として捜査が本格化した。容疑を認めている安達容疑者「連日に