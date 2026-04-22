ドイツの航空会社、ルフトハンザは21日、ことし10月までに合計2万便を休止すると発表しました。イラン情勢を受けたジェット燃料の高騰が理由だとしています。ドイツの航空会社ルフトハンザは21日、イラン情勢の悪化によりジェット燃料の価格が倍増したとして、ことし10月まで、合計2万便を休止すると発表しました。ドイツのフランクフルトからポーランドやノルウェーなどの短距離便が対象で、4万トンのジェット燃料が節約できると