中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年4月22日に行われた衆院文部科学委員会で、3月16日に起きた沖縄県・辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）が亡くなった事故をめぐり、「人道的にあり得ないずさんな対応」と怒りを示した。「本当に、我々にとっても全く他人事ではなく......」この事故では、同志社国際高校の生徒ら21人が乗った2隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向かった「平和丸」も転