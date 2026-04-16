気になる男性ができても、その男性から「交際はムリかも…」と思われてしまうと、恋愛関係に進展させるのは難しいでしょう。そこで今回は、男性から恋愛対象外にされる「女性の行動」について紹介するので、無意識の内にしていないか確かめてみてください。｜だらしないどんなに容姿が整った女性であっても、時間やお金、身だしなみなど、だらしない印象を与える女性は男性から「見た目は好みでも内面は…」と恋愛面ではシャットア