ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の帰省シーズンに、新幹線を利用する予定がある人は多いだろう。誰もが手軽に利用できる新幹線だが、そのぶん、車内でトラブルが頻発する。また、「座席を倒す時は一声かけるべきか、どうか」など、車内マナーの話題はSNSで常に議論になっている。【取材・文＝宮原多可志】【写真】せっかくお金を払ったのに“座席ガチャ”で失敗することも…賛否別れる新幹線のグリーン車動画配信、写真撮影