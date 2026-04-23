バリウムの前日・当日・直後にコーヒーはNG？メディカルドック監修医がカフェインの影響や飲んでしまった時の対処法、検査後いつから飲んで良いか等を解説します。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸ク