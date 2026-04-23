高市内閣は2026年4月21日の閣議と国家安全保障会議（NSC）で、武器輸出を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のあるミサイルや艦船・車両などの輸出を解禁した。戦後日本を形作ってきた平和主義からの転換だ。「news23」（TBS）のキャスター小川彩佳さんは4月21日の放送で、「こんな重要なことを閣議だけで決めていいのでしょうか」と疑問を呈した。真山仁氏「国会で論議しないでいいことなの