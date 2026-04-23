Ｘで拡散され４２０万回閲覧仙台市は２１日、市立小（太白区）に勤務する２０歳代女性教諭が、職務で使用しているシステムが表示されたノートパソコンの画面を撮影し、ＳＮＳ「ビーリアル」に投稿する不適切な事案があったと発表した。学校名と他の教諭の氏名が写り込んでいたが、児童に関する情報の流出は確認されていないという。ビーリアルは、リアルタイムで無加工の画像を投稿する仕組み。市教育指導課によると、女性教諭