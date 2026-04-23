損保大手からトヨタ自動車への出向者がトヨタ社内の情報を持ち出していた問題で、トヨタは23日、2016年から25年ごろに一部従業員らの個人情報や議事録などが出向元に持ち出されたと明らかにした。取引先の関係者の情報も含まれる。