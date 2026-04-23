東京・世田谷区の飲食店で、店の代表の男性に「お前営業できなくしてやるよ」などと脅してみかじめ料を取ろうとしたとして、指定暴力団「六代目山口組」系の暴力団組長ら男3人が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「お前営業できなくしてやるよ。ゼロなんてねえから」 指定暴力団「六代目山口組」系暴力団組長ら男3人逮捕三軒茶屋の飲食店でみかじめ料を脅し取ろうとした疑い恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、東京・板