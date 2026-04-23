3月23日から、京都府南丹市園部町で突如としてその行方がわからなくなった安達結希さん。4月13日に市内の山林で遺体として見つかり、16日には父親である安達優季容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ同級生の父親が語る“結希さん”発見された遺体には枯れ葉等が被っていなかったことや、死後数日経過していたことから、遺体は複数個所に移動させられたと見られている