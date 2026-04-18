電源タップは機能強化を求めると大型化しがちですが、サンワサプライの「700-TAP092BK」はAC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口の5台同時充電に対応しつつも本体部分が薄さ18mmとコンパクトということなので、実際に触ってみました。700-TAP092BK 電源タップ USB PD 65W 急速充電 GaN 1.5m 延長コード 【超薄型18mm】 Type-C×2 A×1 AC×2個口 コンセント L型プラグ | 通販ならサンワダイレクトhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/7