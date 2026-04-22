4月18日、長野県北部を震源とするマグニチュード5.0、深さ8kmと推定される最大震度5強を観測する地震が発生。その直後に、NHK長野放送局のスタジオにあらわれ、緊急地震速報を淡々と伝えたNHKの稲井清香アナウンサーが話題となっている。「稲井アナは普段、清潔感と品のあるルックスで“乃木坂46のエース級の可愛さ”と称されることもあるアナウンサーです。それだけに、今回の“すっぴんメガネ”での登場は強烈なギャップとして