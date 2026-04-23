敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で4試合連発となる9号を放った。メジャー1年目で早くも爆発する26歳に、米記者は「彼を無視した球団の愚かさを浮き彫りにしている」と称賛している。初回の第1打席は内野安打を放った村上。2回の第2打席、ダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を強振した。打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度