警視庁東京モノレールは23日、羽田空港第2ターミナル駅で使用していたパソコン1台を紛失したと発表した。利用客や社員ら約3400人分の個人情報が含まれていた。外部流出は確認されていない。盗難の可能性もあるとして警視庁に相談している。同社によると、パソコンは利用客の相談内容の報告書や社員の勤務記録作成などに使っていた。廃棄が決まり、昨年8月以降に羽田空港第1ターミナル駅の倉庫で保管していた。今月3日の確認作