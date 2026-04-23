福岡市によりますと、23日午前10時ごろ、福岡市中央区長浜の舞鶴保育園が入る建物で行われていた工事で、作業員3人が救急搬送されました。園児たちは避難し、体調に違和感を訴えた園児4人が消防局のバスで病院に搬送されました。この建物には、1階と2階に保育園が入り、3階と4階に旧・老人福祉センター「福岡100プラザ中央」が入ります。「福岡100プラザ中央」にいた、およそ30人の利用者と5人の職員も避難し、無事だという